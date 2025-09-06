Tres detenidos por operar campamento ilegal en Amazonas

Tres sujetos fueron detenidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), en el sector San Antonio, comunidad indígena Carida, estado Amazonas, por presuntamente operar un campamento de minería ilegal. El procedimiento forma parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025, destinada a combatir las actividades ilícitas que afectan el ecosistema y comprometen la soberanía nacional.

El comandante Estratégico Operacional de la Fanb, G/J Domingo Hernández Lárez, informó que las detenciones se produjeron en flagrancia durante un patrullaje ejecutado por una Unidad de Reacción Rápida (Urra).

Según precisó, el campamento servía como soporte logístico para la extracción ilegal de minerales y violaba tanto la Ley del Ambiente como la sexta de las siete transformaciones del Plan de la Patria, que prioriza la protección ecológica, de acuerdo con lo reseñado por Globovisión.

En el operativo, los militares incautaron 3.000 litros de gasolina, 15 motobombas, dos plantas eléctricas y diversas herramientas usadas para la explotación minera. Todo el material fue incinerado en el sitio y el caso quedó a disposición del Ministerio Público.

Hernández Lárez reiteró la postura oficial al afirmar que “el suelo venezolano no está en venta, ni se traspasa ni se enajena” y recordó que en Amazonas está prohibida cualquier forma de exploración minera de hidrocarburos. Asimismo, advirtió que ninguna persona estará por encima de los intereses de la seguridad y defensa del Estado venezolano.