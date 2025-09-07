Tras las rejas un sujeto señalado por estafa mediante Marketplace en Maracaibo

Funcionarios de la Coordinación de Investigación de Delitos contra la Propiedad, de la Delegación Municipal Maracaibo, detuvieron a un sujeto en la capital zuliana, acusado de estafar a usuarios de la tienda virtual Marketplace, de la red social Facebook.

El detenido, identificado como Teófilo Alberto Rojas Villa, de 22 años, presuntamente publicaba anuncios ofreciendo artículos de computación a precios atractivos para atraer a sus víctimas, según información suministrada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

La investigación reveló que el modus operandi del joven consistía en solicitar el pago mediante transferencias bancarias y, tras recibir el dinero, cortar toda comunicación con los compradores, bloqueándolos y causando un perjuicio económico, agregó el jefe policial.

En el operativo, los funcionarios recuperaron dos teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para cometer los delitos. Rojas Villa fue puesto a la orden del Ministerio Público.