Trágico arrollamiento en vía al aeropuerto deja dos "salserines" muertos y varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes 22 de septiembre dejó al menos dos fallecidos y varios heridos en la avenida Don Manuel Belloso, conocida como la vía al aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo con información extraoficial, un vehículo Chevrolet Aveo de color azul, que se desplazaba en sentido hacia Maracaibo, perdió el control e impactó contra un grupo de empleados (salserines) de la Gobernación del Zulia que realizaban labores de recolección de desechos en la zona.

En el lugar se reportó la muerte inmediata de dos trabajadores, quienes quedaron identificados como Elvis Parra, de 26 años, y Edwin Palencia. Mientras que cuatro resultaron heridos, entre ellos un funcionario de la policía regional quien aparentemente custodiaba a los empleados.

Los afectados fueron auxiliados por efectivos del Cuerpo de Bomberos del Sur y trasladados a un centro de salud público.

En la escena estuvo presente la Policía del Zulia, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Protección civil y personal de rescate, mientras se determina si la causa del accidente fue un desperfecto mecánico o una falla humana.