Tragedia vía a Choroní: dos muertos y 34 heridos en desbarranco de autobús

Agosto finalizó en Maracay con un terrible suceso que dejo consternada a la Ciudad Jardín. La empinada carretera de Choroní fue el escenario de una tragedia, luego que un autobús marca Encava se precipitara por un barranco este domingo por la noche, dejando un saldo hasta ahora de dos muertos y 34 heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Janeth Irumba Román, de 39 años quien era la propietaria de la agencia de turismo encargada de la excursión. ; Beatriz Elena Mendoza .

Este trágico accidente se registró aproximadamente a las 8:00 p.m. en el sector conocido como La Curva de La Danta, uno de los tramos más críticos y sinuosos de la vía que conecta a la costa con Maracay.

Este siniestro dejó un saldo de 10 personas con traumatismos múltiples, 18 con traumatismos leves y seis con escoriaciones, para un total de 34 heridos, quienes están siendo trasladados al centro asistencial más cercano en la ciudad de Maracay para recibir atención médica.

En el lugar del suceso llegó un equipo de rescate conformado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Aragua (PBA), Protección Civil, Bomberos de Aragua, Inparques y bomberos forestales, quienes trabajan de manera conjunta en las labores de rescate y primeros auxilios.

De acuerdo con las primeras informaciones extraoficiales, la unidad de transporte perdió el control en la segunda curva regresiva del mencionado sector, lo que provocó que se despeñara. Hasta el cierre de esta publicación, las causas exactas del siniestro se desconocen.

Según se pudo conocer a través de las redes sociales de la agencia de tours organizadora, en el vehículo siniestrado viajaban 64 excursionistas, la mayoría de ellos presuntamente originarios del municipio Francisco Linares Alcántara.

El grupo había disfrutado durante el día de un recorrido que incluyó la visita a la Cueva de Tipire y a las playas Tibikijima y Playa Grande, en Choroní. Para el traslado se utilizaron dos Encava, una de estas unidades fue la protagonista del trágico evento.