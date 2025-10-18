Tragedia en Pernambuco: volcó un autobús turístico y murieron al menos 16 personas

Un grave accidente ocurrido la noche del viernes en el estado brasileño de Pernambuco dejó al menos 16 personas muertas y 17 heridas, tras el vuelco de un autobús turístico en la carretera BR-423, entre las localidades de Paranatama y Saloá.

Según informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el vehículo transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría oriundos de Bahía, que regresaban de un viaje de compras a Santa Cruz do Capibaribe.

El siniestro se produjo alrededor de las 19:45, cuando el conductor perdió el control del micro, que cruzó al carril contrario, chocó contra rocas al borde de la ruta, volvió a su carril e impactó con un terraplén de arena antes de volcar.

Las primeras investigaciones apuntan a una falla en el sistema de frenos. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia y el autobús, perteneciente a la empresa BF Turismo, tenía su documentación en regla, según reportó el medio local G1 Globo.

Entre las víctimas se identificaron 11 mujeres, cuatro hombres y una persona que aún no ha sido reconocida. Los cuerpos fueron trasladados a institutos de medicina legal en Caruaru y Recife, donde las autoridades realizan los procedimientos de identificación con la colaboración de equipos forenses de Bahía y Minas Gerais.

El hospital regional Dom Moura, en Garanhuns, recibió a los 17 heridos, dos de los cuales permanecen en estado grave. Equipos de bomberos, personal médico y la Policía Militar trabajaron durante toda la noche en las tareas de rescate, que obligaron a cerrar completamente la carretera hasta las 4:00 de la madrugada del sábado.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, expresó su pesar desde China, donde se encuentra en misión oficial, y aseguró estar siguiendo de cerca el caso. Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, ofreció apoyo logístico y asistencia a las familias de las víctimas, además de ordenar la intervención de equipos de salud y seguridad de su estado.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron el autobús completamente volcado, con ventanas destruidas y pasajeros atendidos en el lugar, algunos de los cuales no llevaban cinturón de seguridad. Autoridades de la PRF indicaron que varios ocupantes fueron expulsados del vehículo, reforzando las sospechas de incumplimiento de las normas viales.

La empresa BF Turismo envió un equipo a Pernambuco para acompañar las investigaciones y brindar asistencia a los familiares. Mientras tanto, la Policía Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas del siniestro y establecer posibles responsabilidades legales.