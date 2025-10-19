Tragedia en Hong Kong: avión de carga cayó al mar tras salirse de pista

Un avión de carga operado por la aerolínea turca Air ACT, bajo contrato con Emirates SkyCargo, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong durante la madrugada del lunes y terminó parcialmente en el mar.

La aeronave, un Boeing 747-481 procedente del aeropuerto Al Maktoum de Dubái, impactó contra un vehículo de servicio antes de perder el control y caer sobre el malecón que bordea la pista.

El accidente, ocurrido a las 3:50 de la mañana, provocó la muerte de dos empleados aeroportuarios que se encontraban dentro del vehículo. Según la policía local, uno de ellos fue hallado sin vida en el lugar, mientras que el segundo falleció poco después en el Hospital North Lantau. Los cuatro tripulantes del avión lograron escapar sin heridas.

Imágenes satelitales y datos de rastreo mostraron que la aeronave viró bruscamente hacia la izquierda tras tocar tierra, sin lograr detenerse dentro de los límites de la pista. Helicópteros de rescate, bomberos y unidades marítimas participaron en la recuperación de restos del fuselaje y del vehículo sumergido.

El incidente interrumpió temporalmente las operaciones aeroportuarias. Un vuelo de Cathay Pacific, que se aproximaba desde Canadá, debió desviarse a la pista sur. Las autoridades confirmaron que la pista norte permanece cerrada hasta completar los trabajos de limpieza y las inspecciones técnicas.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong indicó que las causas exactas del siniestro se encuentran bajo investigación, aunque preliminarmente se sospecha una posible falla mecánica o error en la maniobra de aterrizaje.

La prioridad subrayaron es garantizar la seguridad del personal y reanudar las operaciones solo cuando se confirme que la zona es segura.