Tragedia en China: colapso de puente ferroviario deja muertos, desaparecidos y gran operativo

Al menos doce personas murieron y cuatro más permanecen desaparecidas en un accidente en un puente en construcción en el oeste de China. El suceso se produjo este viernes en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai, cuando se rompieron unos cables utilizados en los trabajos.

El puente de Jianzha, parte de la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primero en cruzar el río Amarillo. Un video difundido por la cadena estatal Cctv mostró el momento en que la sección central del arco colapsó y cayó al cauce.

En el lugar se encontraban 15 trabajadores y un jefe de obra, según informó el Diario del Pueblo. Las autoridades provinciales confirmaron que las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con la participación de 806 personas, 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots de apoyo.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo especializado para coordinar los trabajos en la zona y brindar asistencia a los familiares de las víctimas. El accidente ocurrió en una de las estructuras más emblemáticas del proyecto ferroviario que conecta Sichuan con Qinghai.

Los siniestros en obras de gran envergadura no son infrecuentes en China, donde persisten deficiencias en el cumplimiento de normas de seguridad industrial.