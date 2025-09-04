Torero colombiano Juan de Castilla sufre graves cornadas durante Feria del Atlántico francesa

El torero colombiano Juan de Castilla sufrió una grave cogida el sábado 30 de agosto de 2025 en la plaza de toros de Bayona, Francia, durante la Feria del Atlántico.

El primer toro de la tarde, de la ganadería Araúz de Robles, lo embistió con tal violencia que lo levantó por los aires y lo mantuvo suspendido del pitón durante varios segundos.

A pesar de la gravedad de la herida y la abundante hemorragia, Castilla logró reincorporarse, mató al toro y cortó una oreja antes de retirarse a la enfermería. Allí se le diagnosticaron dos cornadas graves: una de 25 centímetros en la zona de la ingle y otra de 10 centímetros cerca del ano, muy próximas a órganos vitales como la arteria femoral y el nervio ciático.

Fue trasladado de emergencia a la Clínica Belharra de Bayona, donde fue operado satisfactoriamente. Actualmente permanece en observación en la unidad de cuidados intensivos, pero su evolución es favorable y se espera que pronto sea trasladado a planta.

El apoderado de Castilla, Jesús Salas, destacó la valentía del torero al terminar su faena pese a las heridas y mencionó que ya preguntó por sus próximos compromisos en los ruedos.

Este incidente ha conmocionado al mundo taurino, recordando los riesgos extremos que enfrentan los toreros.