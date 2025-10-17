Supervisores de un hotel de Chacao penetran en habitaciones y saquean a turistas

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Chacao, detuvieron a tres trabajadores de un hotel de la jurisdicción señalados de cometer hurtos dentro del establecimiento, aprovechando sus cargos como supervisores.

Los aprehendidos fueron identificados como Keiber Antonio Romano Rodríguez (34 años), Mayra Alejandra La Corte Romero (41) y Mayerling Del Valle La Rosa Hernández (42). La captura se realizó en el sector La Castellana, avenida Eugenio Mendoza, parroquia y municipio Chacao, estado Miranda, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

La investigación se inició tras la denuncia de un hecho delictivo en el hotel, donde los funcionarios del Cicpc, mediante experticias de videos, entrevistas y otras pesquisas, determinaron que los involucrados utilizaban su conocimiento interno del lugar para perpetrar los robos.

Según detalló Rico, con base en el reporte policial, los tres supervisores analizaban el itinerario de los huéspedes —en su mayoría extranjeros— y esperaban a que las habitaciones quedaran vacías para ingresar con las tarjetas magnéticas asignadas a sus labores. De esta manera, sustraían dinero en efectivo y objetos de valor.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía 29ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para las actuaciones legales correspondientes.