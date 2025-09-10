Sujetos atacaron con un machete a su jefe por despedirlos de la finca donde laboraban

Cuatro hombres fueron detenidos el municipio Bolívar de Trujillo tras protagonizar un ataque contra un quincuagenario con un machete. De acuerdo con una nota de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), los responsables habrían ejecutado una “venganza”.

La víctima habría sido superior de los cuatro involucrados en una finca donde laboraban. Al parecer, este los despidió de la misma, por lo que decidieron arremeter contra él.

Los detectives determinaron que los implicados fueron identificados como Sander Leordis Navas Ramos (28), José Del Carmen Olivar (31), Yeico Gabriel Paredes Materano (20) y Edgar José Colina Sánchez (31).

Los agresores atacaron a la víctima con un machete, causándole múltiples heridas y hematomas que requirieron atención médica.

La detención de los victimarios se llevó a cabo en el sector San Juan de Caos. Cabe destacar que Olivar y Colina presentaban un registro policial por el delito de hurto de ganado.

Durante el procedimiento policial, se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, una lámpara y un arma blanca tipo machete, utilizada para cometer la agresión. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público del estado Trujillo para su debido proceso judicial.