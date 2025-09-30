Sujeto queda privado de libertad por trasladar droga en un cuñete de pintura

Un hombre fue privado de libertad por un tribunal de Control, tras determinarse su presunta participación en el tráfico de drogas, al llevar sustancia ilícita dentro de un cuñete de pintura, en un hecho que se registró en el estado Táchira.

El fiscal general, Tarek William Saab, identificó al individuo como Yorvi Rodríguez, a quien abordaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Antonio del Táchira, frontera con el vecino país.

Destacó que el mencionado ciudadano fue imputado por el Ministerio Público de la entidad tachirense, por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado y asociación.