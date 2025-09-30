El diario plural del Zulia


Sujeto queda privado de libertad por trasladar droga en un cuñete de pintura

Fue imputado por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado y asociación. La GNB lo abordó en el Táchira con marihuana. Lo detuvieron y tras ser presentado en tribunales recibió la medida privativa de libertad
SucesosVF Home
Redacción Sucesos
@VersionFinal Ministerio Público

Un hombre fue privado de libertad por un tribunal de Control, tras determinarse su presunta participación en el tráfico de drogas, al llevar sustancia ilícita dentro de un cuñete de pintura, en un hecho que se registró en el estado Táchira.

El fiscal general, Tarek William Saab, identificó al individuo como Yorvi Rodríguez, a quien abordaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Antonio del Táchira, frontera con el vecino país.

Destacó que el mencionado ciudadano fue imputado por el Ministerio Público de la entidad tachirense, por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado y asociación.

Dicho delincuente pretendía trasladar 2,9kg de presunta droga denominada marihuana, ocultos en un envase de pintura, ocasionándole un grave daño a la salud pública del pueblo venezolano", precisó.

Siga leyendo
Lea también

Vecinos de" Puerto Rico" denuncian estado crítico de las calles por desbordamientos…

Anuncian rehabilitación del eje vial El Patio-La Raya en Baralt

“Sólo estamos esperando a Hamas”: EE. UU. da tres días para recibir respuesta sobre…

República Dominicana no invitará Venezuela, Nicaragua ni Cuba a la X Cumbre de las…

Comentarios
Cargando...