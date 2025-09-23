Sujeto mantuvo en cautiverio a su pareja e hijastra bajo amenaza de muerte y violencia

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) acudieron a una vivienda de la urbanización Altos del Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, tras recibir una alerta de la Central de Comunicaciones Ven911, sobre un posible hecho de violencia doméstica. Vecinos reportaron que desde el lugar se escuchaban gritos y ruidos fuertes.

Al llegar, los funcionarios fueron recibidos por Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años, quien reaccionó de manera hostil. En ese momento, una mujer de 23 años salió de una de las habitaciones con su hija de cuatro años en brazos y pidió auxilio.

Los oficiales resguardaron de inmediato a la madre y a la niña. La mujer denunció que, durante aproximadamente un mes, su concubino las mantuvo cautivas en la casa, sometiéndolas a violencia física y psicológica, y amenazándolas de muerte con un cuchillo y hojas de afeitar. También relató que en una ocasión el hombre intentó agredir sexualmente a la niña, que es su hijastra, utilizando un frasco de perfume.

La madre fue trasladada al Ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnosticaron múltiples hematomas, mientras que la niña recibió atención en el hospital Materno Infantil de Cuatricentenario. Allí se le detectaron hematomas en el rostro y fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para descartar abuso sexual.

El presunto agresor fue detenido por los oficiales, para ponerlo bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, encargada de continuar las investigaciones.