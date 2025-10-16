Sujeto irrumpe en la casa de una mujer y la agrede a puños en Maracaibo

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre por un caso de violencia de género registrado en el sector Brisas del Morichal, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto, identificado como Darwin José Saturno Bravo, de 31 años, irrumpió en una propiedad e intentó ingresar por la fuerza a la vivienda de una mujer, forzando la puerta de acceso. Al ser confrontado por la propietaria, el agresor la golpeó con los puños en el rostro y la cabeza, además de amenazarla de muerte.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades, lo que permitió que una comisión del Cpbez acudiera de inmediato al lugar. Según el informe, Saturno Bravo adoptó una actitud violenta ante los funcionarios, por lo que fue reducido, esposado y trasladado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, quedando a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

La víctima fue llevada al Ambulatorio Simón Bolívar, donde recibió atención médica, y posteriormente fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para la evaluación correspondiente.

Se conoció que el agresor habría llegado a la vivienda en busca del hermano de la mujer, con quien había sostenido un altercado previo.