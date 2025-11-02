Sujeto estrangula a una adolescente venezolana en Perú y simula una electrocución

La Policía y la Fiscalía peruana continúan investigando el feminicidio de Laurys Chirinos, una adolescente de nacionalidad venezolana, de 16 años, hallada sin vida el pasado 13 de octubre en una vivienda del distrito de Villa El Salvador, en Lima. En un principio, el caso fue reportado como un presunto accidente eléctrico, pero los resultados de la necropsia confirmaron que la joven fue estrangulada y presentaba signos de abuso sexual.

El principal sospechoso es José Gregorio Plaza, expareja de una prima de la víctima, quien habría intentado simular que Laurys murió electrocutada mientras cargaba su teléfono celular. De acuerdo con las autoridades, el hombre, también venezolano, modificó la escena del crimen e incendió parte del cuarto para encubrir el homicidio.

Las primeras sospechas surgieron cuando los peritos notaron que el teléfono de la menor estaba intacto y no conectado al tomacorriente. Posteriormente, los mensajes hallados en el dispositivo revelaron que Laurys había manifestado temor por la presencia de José Gregorio en la vivienda poco antes de su muerte. Minutos después, los textos enviados desde su cuenta mostraron un tono diferente, lo que llevó a los investigadores a considerar que el agresor pudo haber usado el celular de la víctima para distraer a los familiares.

Durante las diligencias, los agentes detectaron marcas de uñas en el cuello del sospechoso, lo que confirmaría un forcejeo previo al crimen. La autopsia estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica, descartando totalmente la hipótesis del accidente eléctrico, detalla el medio peruano Trome.

José Gregorio Plaza fue detenido días después, inicialmente por un presunto caso de tráfico de drogas. Sin embargo, la investigación derivó hacia el delito de feminicidio tras descubrirse que tenía acceso a la vivienda y que había mentido sobre un supuesto accidente de tránsito que intentó usar como coartada.

El detenido cumple actualmente prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. La madre de Laurys, quien cursa un embarazo, ha pedido justicia por su hija y castigo ejemplar para el responsable.