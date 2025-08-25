Sujeto apuñaleó a su padre y lo golpeó con una piedra hasta causarle la muerte

Gerson Daniel Velásquez Rodríguez, de 29 años, fue capturado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por haber asesinado a su padre, Lino Rafael Velásquez Camacaro, de 69, en su propia vivienda.

De acuerdo con una nota de prensa publicada por el organismo, la mañana del pasado 22 de agosto Gerson Velásquez inició una discusión con su progenitor cuando su madre salió de casa, dejándolos a solas y sin tener sospechas de lo que estaba por acontecer.

“Durante la discusión, el agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca tipo cuchillo y lo golpeó con un objeto contundente (piedra), causándole la muerte de manera inmediata”, expuso el Cicpc sobre el caso.

La policía científica detalló que, de acuerdo con investigaciones preliminares, el acalorado desacuerdo estuvo “motivado a problemas de índole personal” con su padre.

La aprehensión de Velásquez se realizó a cabo en la urbanización Villa Bahía, parroquia Unare de Ciudad Guayana, estado Bolívar, donde se registraron los lamentables hechos.

En la vivienda, los funcionarios colectaron como evidencias el cuchillo y la piedra utilizados para cometer el delito.

Las pesquisas determinaron que el detenido tiene una condición de salud y posee un registro policial por actos lascivos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.