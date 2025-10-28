Sujeto abusa de una adolescente de 12 años y lo detienen en San Francisco

La Policía del Municipio San Francisco (Polisur) realizó el arresto de Enrique José Gómez Oria, de 67 años, por presuntos actos lascivos a una adolescente.

La detención se llevó a cabo tras recibir una denuncia de una ciudadana que reportó el abuso sexual de su hija de 12 años, ocurrido la noche anterior.

Una comisión policial se trasladó a la urbanización San Francisco, sector 7, donde la niña identificó a Gómez como el autor de los hechos. Al ser abordado por la comisión, el hombre mostró una actitud hostil, pero fue controlado y se le realizó una revisión corporal, en la que se le incautó un teléfono celular marca Infinix.

El ciudadano fue arrestado y se le informaron sus derechos. La niña denunciante fue trasladada al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, mientras que Gómez fue llevado al ambulatorio urbano Sierra Maestra para valoraciones médicas.

El caso fue notificado al Ministerio Público, que ordenó las actuaciones pertinentes para presentar al detenido ante los tribunales de justicia, mientras este permanece recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido.