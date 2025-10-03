El diario plural del Zulia


Sicarios asesinan a inspectora del Cicpc en La Concepción

Según fuentes extraoficiales, la funcionaria recibió más de 10 disparos, lo que ha dejado conmocionada a la comunidad. Los detalles del ataque aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades
Redacción Versión Final
@versionfinal

La inspectora Jessica Echeto, jefa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del Cicpc, fue asesinada este miércoles en La Concepción, estado Zulia, en un ataque perpetrado por sicarios.

Según fuentes extraoficiales, la funcionaria recibió más de 10 disparos, lo que ha dejado conmocionada a la comunidad.

Los detalles del ataque aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Al parecer, también hubo varios civiles heridos.

Noticia en Desarrollo

