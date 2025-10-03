Sicarios asesinan a inspectora del Cicpc en La Concepción
La inspectora Jessica Echeto, jefa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del Cicpc, fue asesinada este miércoles en La Concepción, estado Zulia, en un ataque perpetrado por sicarios.
Según fuentes extraoficiales, la funcionaria recibió más de 10 disparos, lo que ha dejado conmocionada a la comunidad.
Los detalles del ataque aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.
Al parecer, también hubo varios civiles heridos.
Noticia en Desarrollo