Secuestran a comerciante en Cabimas para exigirle $ 50 mil: señalan a amigo por autoría intelectual

Funcionarios de la Delegación Cabimas, tras un exhaustivo trabajo de investigación y análisis de trazas telefónicas, lograron la detención de cuatro antisociales implicados en un secuestro, entre ellos un amigo cercano de la víctima, quien resultó ser el autor intelectual del hecho.

Según la información suministrada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, las averiguaciones comenzaron cuando los familiares de la víctima, un comerciante del estado Zulia, denunciaron su secuestro.

El hombre fue abordado por varios sujetos al salir de la vivienda de su amigo Kaissan Aldebal Oubied (36 años), a quien unos sujetos golpearon en diversas partes del cuerpo.

Los maleantes lograron someterlo y llevarlo cautivo. Sin embargo, gracias a la presión policial y el trabajo de campo, la víctima fue liberada sin que se tuviera que pagar el rescate de 50 mil dólares exigido por los secuestradores, precisó Rico.

A medida que avanzaban las pesquisas, se logró ubicar y detener a Rodrigo José Durán Gutiérrez (37 años), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y Frank José Piña Franco (32), quienes, junto con Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40), aún prófugo, fueron contratados por Kaissan para llevar a cabo el secuestro.

Se aprovechó un momento en que la víctima y su padre acudían a su vivienda a llevarle unos medicamentos a Oubied, lo que permitió a los secuestradores golpear fuertemente al último, para evitar levantar sospechas sobre la planificación del hecho.

Además de las detenciones, se recuperaron varios vehículos involucrados en el secuestro, incluido un Kia Stylus, un Bera Kavak, y un Chevrolet Trailblazer. También fueron incautados cuatro celulares como parte de la investigación.