Se robaron un bebé en un bar de España, pero los capturaron

La Guardia Civil de España ha detenido a dos personas en Navalmoral de la Mata, Cáceres, por la sustracción de un bebé.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de octubre alrededor de las 00:00 horas, cuando la madre del menor estaba en un bar con una mujer que conoció recientemente. Así lo reportó el diario ABC.

En un momento dado, la madre dejó a su hijo a cargo de la mujer y, al regresar, notó que tanto la mujer como el bebé habían desaparecido. Al no poder establecer contacto con la sospechosa y desconocer su paradero, la madre informó a la Guardia Civil, que decidió iniciar un operativo de búsqueda conocido como operación 'Recicta'.

Con pocos datos sobre la sospechosa, los agentes investigaron el entorno familiar y social del bebé, lo que llevó a la presunción de que una pareja, un hombre de 47 años y una mujer de 48 años, estaban involucrados en la sustracción.

Casi doce horas después, durante la mañana del 26 de octubre, encontraron al bebé en una finca rural situada en la comarca del Campo Arañuelo, donde residían los detenidos.

Ambos fueron arrestados bajo cargos de detención ilegal. La Guardia Civil continúa investigando las motivaciones detrás de esta sustracción.

Los agentes aseguraron el lugar y, tras proceder a la detención de los sospechosos, trasladaron al bebé a un hospital para un reconocimiento pediátrico. El informe médico confirmó que el menor se encontraba en perfecto estado de salud y fue entregado a su madre.

La rápida coordinación entre las distintas unidades de la Guardia Civil y la policía local fue fundamental para localizar al bebé en pocas horas, evitando un desenlace más grave. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº 2 de Navalmoral de la Mata y de la Fiscalía Provincial de Cáceres.