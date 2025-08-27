Saab: En 90 % han bajado víctimas por homicidios pero aún preocupa número de accidentes viales

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que el país ha logrado reducir en más de 90 % las víctimas mortales por homicidios calificados, un resultado que calificó como “inédito” y que atribuyó al trabajo coordinado entre el Ministerio Público, tribunales y otros órganos de justicia.

Gracias a la acción penal liderada por el Ministerio Público y a la colaboración de tribunales y demás actores, se ha logrado erradicar o disminuir en más de un 90 % las muertes vinculadas a incidentes vehiculares", agregó, en referencia a los accidentes viales.

Sin embargo admitió que aún preocupa el número de accidentes de tránsito fatales provocados por la imprudencia de conductores. En este sentido, señaló que el programa Conduce por la Vida ha tenido un impacto positivo en la prevención de accidentes.

Las charlas preventivas, la distribución de material educativo, la publicidad en medios de comunicación y la presencia policial en las paradas han contribuido a aumentar la conciencia sobre los riesgos viales”, explicó Saab.

El fiscal indicó que la intensificación de los controles de carretera y la promoción de la educación vial han logrado un cambio en la tendencia de los accidentes, pasando de un crecimiento sostenido a un descenso notable en lo que va de año. Como ejemplo, mencionó que durante los operativos de Carnavales Felices y Seguros 2025 se registraron 256 sucesos a nivel nacional, involucrando a 647 personas. Los picos más altos ocurrieron los días 1 y 2 de marzo, con 48 y 50 incidentes, respectivamente.

Los estados Lara y Monagas fueron identificados como críticos, pero las medidas aplicadas lograron revertir la tendencia. En abril se registraron 767 casos, mientras que en mayo bajaron a 475, en junio a 278 y en julio a 235, lo que refleja un descenso sostenido de los accidentes.

Hasta la fecha, Conduce por la Vida ha atendido a 474.259 personas, se han instalado 62.686 microperforados, verificado 389.761 vehículos y dictado 21.318 charlas a conductores. Además, se han detectado 22.042 infractores, de los cuales casi 18.000 correspondían a motorizados, 3.386 a conductores de automóviles y 722 a conductores de camiones, autobuses o camionetas.

Saab resaltó que también se han impartido charlas a más de 21.000 estudiantes, alcanzando a un total de 674.813 personas, y destacó que 77 % de las 6.000 causas judicializadas por infracciones de tránsito se encuentran en fase intermedia de seguimiento.