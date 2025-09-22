Roban en una farmacia y las detienen: una de ellas desarmó a un policía

Oficiales de la Policía del municipio Sucre (Petare, Miranda) actuaron en el caso un hurto en una conocida farmacia de la urbanización Terrazas del Ávila, en el Área Metropolitana de Caracas, en el que presuntamente participaron dos mujeres.

Las ciudadanas fueron detectadas posteriormente en las inmediaciones del casco de Petare, intentando comercializar los artículos sustraídos. Al ser abordadas por los oficiales para una inspección de rigor, opusieron violenta resistencia. En un acto de extrema agresión, una de ellas logró sustraer el arma de reglamento de uno de los funcionarios y apuntó directamente contra él.

Ante esta amenaza inminente y en estricto cumplimiento de los protocolos de actuación, los uniformados procedieron a la neutralización inmediata de la agresora, garantizando la seguridad de los presentes y de los oficiales de Polisucre.

Ambas mujeres fueron trasladadas a la sede de la policía municipal para el debido proceso.

En las instalaciones de Polisucre, se constató que el sistema Siipol mostró que una de ellas era persona solicitada por la justicia y ambas tenían un largo historial delictivo. Ahora, están a la orden del Ministerio Público para responder por los delitos de hurto, resistencia a la autoridad, agresión a funcionario público y atentado contra la fuerza pública.