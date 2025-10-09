Reto viral de TikTok desata ataque con arma blanca en escuela del Táchira: tres personas heridas

Un nuevo episodio vinculado al auge de los retos virales en redes sociales sacudió esta semana a la comunidad educativa del municipio Cárdenas, en el estado Táchira. Un estudiante de segundo año de bachillerato atacó con un cuchillo a tres personas dentro de la Unidad Educativa Virgen del Valle, presuntamente motivado por un desafío difundido en la plataforma TikTok.

El incidente, ocurrido a primera hora del miércoles 8 de octubre, dejó heridas a una trabajadora del cafetín escolar, su hija y un docente, según confirmaron fuentes de la institución. El menor, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido por funcionarios policiales poco después del hecho.

De acuerdo con versiones de representantes y personal del colegio, el adolescente ingresó a la institución con normalidad, se cambió de ropa en el baño para ocultar su identidad y luego se dirigió al área del comedor, donde comenzó el ataque. “La señora gritó al verlo con el cuchillo. El profesor salió a intervenir y también resultó herido”, relató una madre presente en el plantel.

El joven habría intentado replicar un reto viral que circula en redes sociales, el cual supuestamente insta a los participantes a agredir a una persona mayor. Este tipo de desafíos, que han proliferado entre adolescentes, representan una tendencia preocupante que ha captado la atención de autoridades, educadores y expertos en salud mental.

En un comunicado oficial, la directiva de la Unidad Educativa expresó su alarma por lo sucedido, y atribuyó parte de la responsabilidad al uso no supervisado de dispositivos móviles y plataformas digitales por parte de los estudiantes. “Este tipo de actividades representan un serio riesgo para la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes”, indicó la institución.

El incidente reaviva el debate sobre el papel de las redes sociales en la conducta de los jóvenes, así como sobre la responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas y las propias plataformas tecnológicas en la prevención de estos hechos.

Protección Civil y cuerpos policiales actuaron con rapidez para contener la situación, evacuando al agresor y garantizando atención médica a los heridos. La escuela, por su parte, activó sus protocolos de emergencia y se comprometió a colaborar con las investigaciones.