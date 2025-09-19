El diario plural del Zulia


Reportan voraz incendio de un local comercial en el Mercado Las Playitas

Se presume que unos colchones que estaban en el local hicieron propagar el fuego. Los trabajadores del comercio evacuaron el sitio al percatarse de las llamas y las autoridades comenzaron a resguardar la zona para evitar accidentes
Redacción Web VF
@VersionFinal Captura de video | Lenín Danieri

Un voraz incendio se reportó este viernes en la tarde en el local Mega Store, ubicado en el Mercado Las Playitas, en el casco central de la ciudad.

Se pudo conocer que el referido establecimiento comercial comenzó a incendiarse aproximadamente a las 4:30 p. m., y se presume que unos colchones que estaban en el local hicieron propagar el fuego.

Los trabajadores del comercio evacuaron el sitio al percatarse de las llamas, y las autoridades comenzaron a resguardar la zona para evitar accidentes.

También los establecimientos adyacentes a Mega Store cerraron sus puertas y comenzaron a sacar su mercancía, al visualizar los primeros indicios del siniestro.

Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo llegaron al lugar e iniciaron las labores del extinción de la candela.

Los apagafuegos iniciaron la ardua tarea de sofocar el fuego, y uno de ellos tuvo que abrir un boquete en la parte superior del comercio, para facilitar el vertido de agua en el interior y evitar que el incendio se extendiera a otros locales.

