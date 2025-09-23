Reportan incendio en estacionamiento cercano al Metro de Caracas

Un voraz incendio se registró la tarde de este martes en un estacionamiento situado en las inmediaciones del Metro de Caracas, específicamente en el Complejo Metrobús Patio La Paz, al oeste de la capital.

En las instalaciones había unidades desincorporadas de la flota de Metrobús, donde se originaron las llamas.

De acuerdo con el reporte de Globovisión, presuntamente una bombona de gas se incendió y esto afectó a algunos metrobuses.

El Cuerpo de Bomberos de Caracas logró extinguir el fuego, evitando su propagación, en el mencionado recinto cercano al sistema de transporte masivo caraqueño.

El servicio de transporte en esa zona fue suspendido a raíz del siniestro, detalló el Metro de Caracas.

El suceso, agregó la institución, se generó en el estacionamiento “Camargüi”, cercano a los patios y talleres de Metrobús La Paz.

Atribuyó el incidente a "la manipulación incorrecta por parte de una empresa que recolectaba chatarra".

Dos autobuses "descartados" del Metro de Caracas fueron arropados por la candela, indicó el organismo.

No hubo reportes de lesionados como consecuencia del siniestro, aseguró el Metro.