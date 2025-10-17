Recuperan dos de los 14 cuerpos de los mineros fallecidos ahogados en El Callao

Tras más de 70 horas de intensas labores de rescate, autoridades del municipio El Callao, en el estado Bolívar, confirmaron este jueves la recuperación de dos cuerpos entre los 14 mineros que permanecían desaparecidos en la mina Cuatro Esquinas, la cual se inundó el pasado 12 de octubre debido a fuertes lluvias.

El alcalde Coromoto Lugo informó a través de sus redes sociales que se han excavado al menos nueve fosas como parte del operativo de búsqueda. “Hemos recuperado dos mineros. Extraoficialmente se habla de 14 desaparecidos. Anoche estuvimos trabajando hasta la 1:00 de la madrugada. Nos solidarizamos con las familias afectadas”, expresó.

Uno de los cuerpos fue identificado como residente de Guasipati y ya fue trasladado al municipio Roscio para su sepultura. El otro sería originario de Anaco. Lugo también reveló que el padre de uno de los mineros, habitante de Cuatro Esquinas, se encuentra colaborando en las tareas de excavación, recoge el Correo de Caroni.

Por su parte, la gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, confirmó la primera recuperación el miércoles en horas de la tarde. Detalló que los equipos se encuentran trabajando en el drenaje de agua de los tres cilindros principales de la mina, así como en 13 pozos cercanos, para acelerar las labores de búsqueda.

“Estamos desplegados con un equipo multidisciplinario desde hace más de 70 horas. Ayer, alrededor de las 2:00 de la tarde, logramos sacar el primer cuerpo de uno de los cilindros”, declaró García.

Tres días de duelo en El Callao

En honor a las víctimas de esta tragedia, el alcalde decretó tres días de duelo en toda la jurisdicción. Durante este periodo, están prohibidos los eventos musicales y la venta de licor fue suspendida para el día domingo, con instrucciones claras a los cuerpos de seguridad para hacer cumplir la medida.

La mina Cuatro Esquinas está compuesta por profundos cilindros subterráneos, de hasta 40 metros de profundidad, interconectados por galerías por donde se movilizan los mineros. Según los reportes oficiales, hay al menos 10 cilindros en la zona, lo que ha dificultado las tareas de rescate.

La tragedia ocurrió la noche del 12 de octubre, cuando una intensa lluvia de más de cinco horas colapsó el sistema de drenaje de la mina, provocando una rápida inundación que atrapó a los trabajadores en el interior.

Hasta ahora, solo dos personas han logrado sobrevivir al siniestro, mientras continúan los esfuerzos por encontrar a los restantes mineros desaparecidos.