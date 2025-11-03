Queda grabado hurtando piezas de carros y lo apresan en Maracaibo

En el marco de las labores de patrullaje preventivo y seguridad ciudadana, la unidad de patrullaje canino de la Policía del Municipio Maracaibo logró la aprehensión de un ciudadano solicitado por el delito de hurto agravado, en la parroquia Olegario Villalobos.

La detención se produjo en la intersección de la avenida 4 Bella Vista con calle 72, diagonal al establecimiento Farmatodo, luego de que los funcionarios identificaran a un individuo cuyas características coincidían con las de un sujeto captado en un video difundido en redes sociales, donde se le observaba sustrayendo piezas de vehículos.

Vecinos de la zona lo habían señalado previamente como un azote recurrente en trabajos de campo realizados por el cuerpo policial.

Al recibir la orden de detenerse, el ciudadano hizo caso omiso, lo que obligó a los oficiales a abordarlo para su verificación. Durante la inspección corporal, se le encontró adherido a la parte superior izquierda del cuerpo un retrovisor de vehículo, cuya procedencia no pudo justificar.

El detenido fue identificado como Jhonatan Enrique Flores Abreu, de 39 años de edad. Al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se confirmó que presentaba una solicitud activa por los delitos de hurto calificado, resistencia a la autoridad y agavillamiento, emanada del Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial del estado Zulia, según expediente 3C-12761-21.

Flores Abreu fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, donde quedó a disposición del Ministerio Público.