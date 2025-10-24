Privan de libertad a un hombre por traficar más de 44 kilos de droga en Lara

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes que fue imputado y privado de libertad Nelson Boada, por los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y asociación. La detención se realizó en el estado Lara, a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según precisó Saab, Boada intentaba transportar 5,939 kilos de presunta cocaína y 38,725 kilos de presunta marihuana ocultos en las ruedas traseras de un camión, con el propósito de distribuir las sustancias para su comercialización.

La sustancia ilícita arrojó un peso total de 44,664 kilos, según se conoció.

El fiscal destacó que esta acción representa un “grave daño a la salud pública del Estado venezolano”, al tiempo que reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la ciudadanía frente a este tipo de delitos.