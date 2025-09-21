Privan de libertad a sujeto en el Zulia por tráfico de armas y delitos graves

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que Douglas Marrufo fue imputado y privado de libertad por el Ministerio Público del estado Zulia, tras ser acusado de varios delitos graves.

Entre los cargos destacan secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo.

Durante el procedimiento a Marrufo le fueron incautadas armas de guerra y 109 cartuchos de distintos calibres, los cuales se encontraban ocultos en un vehículo.

La Fiscalía indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir la criminalidad organizada y garantizar la seguridad ciudadana en la región.

La detención y el proceso judicial en su contra reflejan la respuesta inmediata de las autoridades ante hechos delictivos que ponen en riesgo a la población del Zulia.