Privan de libertad a otros dos exfiscales por trama de corrupción en Carabobo

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público imputó a los exfiscales Pedro Amaya y Freddy Franco, quienes se desempeñaban como Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Primera del estado Carabobo. Ambos fueron privados de libertad por un tribunal.

Según detalló Saab, los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación, al determinarse que habrían participado directamente en hechos de extorsión cometidos por el abogado Rafael Reyna, actualmente procesado y recluido en un centro de detención en Caracas.

El fiscal general también recordó que, en un procedimiento anterior, se imputó al exfiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a otros diez exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.

Estos exfuncionarios enfrentan cargos por presunta obstrucción a la administración de justicia, obtención de ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información reservada y asociación.

Saab destacó que el Ministerio Público, bajo su gestión, mantiene “una implacable y ejemplar lucha contra las desviaciones y malas prácticas de funcionarios”, con el objetivo de depurar la institución y garantizar la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Cabe destacar, aseguró el alto funcionario, que ya son 570 los exfuncionarios del Ministerio Público procesados ante la justicia por diferentes delitos, en lo que va de su gestión.

