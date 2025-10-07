Preso un sospechoso por el brutal asesinato de una venezolana en Florida

Un hombre fue arrestado el pasado fin de semana por su presunta implicación en el homicidio de una mujer identificada como Thania Fuenmayor, de 44 años y nacionalidad venezolana, ocurrido el pasado 28 de septiembre en Bradenton, Florida, según informó el Departamento de Policía local.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 p.m. en la cuadra 2100 de la 8th Avenue East, donde los oficiales acudieron tras recibir el reporte de un accidente de tránsito. En el lugar, encontraron a Fuenmayor tendida en el suelo, fuera de su camioneta, con múltiples heridas de arma blanca. A pesar de los intentos de los servicios de emergencia por reanimarla, la mujer fue declarada muerta en el sitio, reportó el canal de TV Wfla, de Tampa.

Durante la investigación, los detectives del Departamento de Policía de Bradenton (BPD) y de la Unidad de Investigación de Homicidios del condado de Manatee recolectaron varios indicios, entre ellos un cuchillo. Las pesquisas permitieron identificar a Francisco Ramos Moradel, de 69 años, como principal sospechoso.

De acuerdo con las autoridades, el detenido residía a unas dos cuadras del lugar del crimen y conocía a la víctima. Con la colaboración del Departamento de Policía de Tampa, Ramos Moradel fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado.

Actualmente permanece recluido en la cárcel del condado de Hillsborough, a la espera de su extradición al condado de Manatee.