Preso un hombre en Yaracuy por hacer motopiruetas en la vía pública

La aprehensión se efectuó en el sector Centro 1, luego de que el conductor fuera identificado a través de videos compartidos por vecinos de la zona. Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Yaracuy atendieron las denuncias y desplegaron patrullajes en el área comercial para dar con el responsable
Un joven de 20 años fue detenido en el municipio Urachiche, estado Yaracuy, por realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta y poner en riesgo la seguridad de los transeúntes.

La aprehensión se efectuó en el sector Centro 1, luego de que el conductor fuera identificado a través de videos compartidos por vecinos de la zona. Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Yaracuy atendieron las denuncias y desplegaron patrullajes en el área comercial para dar con el responsable, reseñó El Nacional.

Durante el recorrido, los agentes detectaron a un motorizado que circulaba a exceso de velocidad y sin casco. Posteriormente hallaron la motocicleta, una MD Haojin Águila 150 de color blanco y sin placa, estacionada en la carrera 3 con calles 5 y 6. El joven no portaba la documentación reglamentaria.

La detención se sustentó en las evidencias en video aportadas por los denunciantes. El caso fue remitido a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

