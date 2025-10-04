El diario plural del Zulia


Preso sujeto por venta ilegal de insumos médicos en Cabimas

El hombre pedía 40 dólares por el medicamento, indispensable para el tratamiento de pacientes en estado delicado. Funcionarios policiales lograron la captura inmediata del sujeto, quien fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Col-Norte. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 15 del Ministerio Público
Un hombre identificado como Andry Gregorio Chapman Landaeta, de 53 años, fue detenido en flagrancia en el municipio Cabimas, estado Zulia, cuando intentaba comercializar de manera ilegal un frasco de Albúmina Humana sustraído del hospital General de la localidad.

De acuerdo con las autoridades, Chapman Landaeta pedía 40 dólares por el medicamento, indispensable para el tratamiento de pacientes en estado delicado. La denuncia fue presentada por un familiar de un paciente recluido en la sala de emergencias del centro asistencial, quien alertó sobre la irregularidad.

Funcionarios policiales lograron la captura inmediata del sujeto, quien fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Col-Norte y posteriormente recluido en la Sala de Resguardo de Detenidos.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 15 del Ministerio Público, que se encargará de profundizar las investigaciones sobre el robo de medicamentos en el hospital.

