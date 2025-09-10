Preso sexagenario por abusar sexualmente de su sobrina adolescente en Maracaibo

Un sujeto de 65 años de edad fue detenido en el barrio Puntica de Piedra, parroquia Coquivacoa de Maracaibo tras haber sido denunciado por abuso sexual contra su sobrina, una adolescente de 15 años.

Identificado como Amado José Luzardo Parra, fue aprehendido por componentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Centro de Patrullaje K-nino (CPK).

El caso fue denunciado por la progenitora de la jovencita, quien señaló a su cuñado y tío paterno de la adolescente de someterla al abuso por más de tres años, desde que la menor tenía 12 años.

La joven fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, donde fue valorada y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El sexagenario quedó bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.