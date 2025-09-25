Preso falso agente policial por estafar con entradas para concierto musical en Lara

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan (Barquisimeto), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arrestaron a Samuel David Silva León, de 22 años, acusado de estafar a decenas de personas con la venta de boletos falsos para conciertos en Lara y otras regiones del país.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que la investigación comenzó tras recibir múltiples denuncias de residentes de la entidad larense, quienes aseguraron haber pagado por entradas que resultaron inválidas.

De acuerdo con el jefe policial, Silva presuntamente se aprovechaba de la alta demanda de boletos para espectáculos y los ofrecía a precios “asequibles”. Luego de recibir el pago, enviaba un código QR alterado mediante una aplicación de ingeniería social.

Las víctimas solo descubrían el fraude al llegar a los eventos, cuando eran informadas de que los boletos no tenían validez. Se estima que el joven obtuvo más de 3.000 dólares a través de esta modalidad, agregó el funcionario.

Las pesquisas revelaron además que el detenido operaba en otros estados y se hacía pasar por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, portando una credencial falsa para ganar la confianza de sus compradores.

Silva fue capturado en la avenida Pedro León Torres, parroquia Concepción, municipio Iribarren, de la capital larense, y al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) se confirmó que ya tenía antecedentes por usurpación de funciones y estafa. Durante el procedimiento se le incautó un teléfono celular que utilizaba para manipular los códigos QR.