Preso en la COL sujeto que asesinó a septuagenaria en Trujillo: pretendía cruzar la frontera

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Glenyerber Rodolfo Castellano, de 18 años de edad, presunto implicado en el homicidio de Carmen Mireya Villa, ocurrido el pasado 20 de julio en el estado Trujillo.

La aprehensión se realizó la madrugada del lunes 20 de octubre, cuando agentes adscritos a la Estación Policial Valmore Rodríguez, en la Costa Oriental del Lago (COL), estado Zulia, capturaron al joven cuando intentaba cruzar la frontera hacia el vecino país, informó el periodista de sucesos, Roman Camacho.

Carmen Mireya Villa, de 70 años, fue asesinada en su vivienda ubicada en el sector Río Arriba, en Trujillo, luego de que dos sujetos ingresaran al inmueble y le dispararan en cuatro oportunidades.

En su momento, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Elis Alfonso Azuaje Segarra, de 22 años, mientras que Castellano se mantenía prófugo hasta su captura por la PNB.

De acuerdo con las autoridades, el móvil del crimen habría sido la venganza, ya que los presuntos responsables mantenían conflictos con el nieto de la víctima. La Fiscalía adelanta las investigaciones del caso.

Elis Azuaje fue imputado por homicidio intencional con alevosía, por motivos fútiles e innobles, y se espera que en los próximos días Castellano sea presentado ante los tribunales.

Carmen Mireya, quien había vivido en Caracas, había regresado a su natal Trujillo para retirarse y dedicarse a la cría de animales y la siembra en su propiedad. Deja seis hijos, quienes exigen justicia y celeridad en el proceso judicial.