Preso en Cúcuta alias "HD", integrante del Tren de Aragua que se fugó con "Niño Guerrero"

En las últimas horas, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia capturaron en Cúcuta a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias “HD”, considerado uno de los criminales más peligrosos de la organización delictiva Tren de Aragua.

El reporte del diario El Tiempo indica que operativo se realizó en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela.

La labor de la Inteligencia de la Policía Nacional fue fundamental para hacer efectiva la Notificación Roja, mediante la cual este delincuente era buscado en 196 países por delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir”, informó la institución policial.

De acuerdo con las investigaciones, alias “HD” se fugó en 2023 del Centro Penitenciario de Tocorón, en Aragua, junto con el máximo cabecilla de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y otros 41 reclusos. Desde entonces permanecía oculto en Cúcuta, donde llevaba al menos seis meses utilizando documentación falsa y buscando regularizar su estatus migratorio para evadir a las autoridades.

Los reportes policiales indican que Dorante Parra era el principal articulador logístico y financiero del Tren de Aragua en las fronteras con Colombia y Ecuador. Además, se le atribuye la responsabilidad del tráfico de armas y municiones para fortalecer células armadas, así como la canalización de recursos ilícitos provenientes de la extorsión, el contrabando y las operaciones transfronterizas.

Las autoridades señalaron que alias “HD” vivía rodeado de lujos en la capital de Norte de Santander y solía posar en redes sociales con cadenas de oro y relojes de marca. Con esta captura, la Policía Nacional de Colombia destacó que se trata de un “golpe contundente” contra la estructura criminal del Tren de Aragua.