Presa en Perú presunta integrante del Tren de Aragua requerida por secuestro de exalcalde en Chile

La policía de Perú capturó a una ciudadana venezolana vinculada al Tren de Aragua por su presunta participación en el secuestro de un exalcalde en Chile, informaron este martes las autoridades.

Daybelis Joselin Puerta, de 22 años, fue detenida mientras caminaba por una calle del distrito de Lince, en Lima, acompañada de un grupo de mujeres, sin oponer resistencia, reportó AFP.

Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul, en Santiago de Chile", indicó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según la policía, Puerta huyó a Perú tras el secuestro de Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio, en el que los secuestradores exigían un rescate de 50.000 dólares. La detenida permanecerá en Lima hasta ser entregada a las autoridades chilenas.

Diversos informes de inteligencia señalan que las actividades del Tren de Aragua se han extendido a varios países del continente, incluyendo Colombia, Chile y Perú. En febrero, el gobierno de Estados Unidos designó a esta organización como un grupo terrorista global y una amenaza para su seguridad.