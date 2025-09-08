Presa en Carabobo mujer con antecedentes por ejercer ilegalmente la Odontología

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello detuvieron a una mujer que ofrecía servicios odontológicos de manera ilegal, sin contar con formación profesional ni permisos sanitarios, poniendo en riesgo la salud de sus pacientes.

La detenida fue identificada como Osmerly Yenexi Colina Gómez, de 25 años, quien operaba en la urbanización Colinas de Mara, parroquia Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

De acuerdo con la investigación, Colina realizaba procedimientos dentales sin poseer título universitario en Odontología ni autorización del Ministerio del Poder Popular para la Salud, agregó Rico.

Advirtió que las prácticas de la fémina podían ocasionar infecciones, daños irreversibles en la cavidad bucal y otras complicaciones graves.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron diversos implementos odontológicos y verificaron su historial en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), donde Colina registraba antecedentes por robo en grupo armado o disfrazado.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones.