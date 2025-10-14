Ponen tras las rejas a mujer señalada por estrangular a su hija recién nacida en Carabobo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Andreína Katerine López Peper, de 35 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija recién nacida en el estado Carabobo.

Informó el director del Cicpc, Douglas Rico, que la aprehensión fue practicada por agentes de la Delegación Municipal Valencia, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, ubicado en la parroquia Santa Rosa, de la capital carabobeña.

De acuerdo con las investigaciones, López Peper se encontraba en su vivienda cuando presentó dolores de parto. En lugar de buscar asistencia médica, se encerró en una habitación y dio a luz sin ayuda. Posteriormente, y según las averiguaciones, la mujer estranguló a la neonata con una prenda de vestir, ya que presuntamente no deseaba hacerse cargo de la bebé.

Después del hecho, la mujer acudió al hospital donde fue atendida. Al ser interrogada, intentó desviar la investigación asegurando que había perdido el conocimiento y que el padre de la niña era quien le había quitado la vida. Sin embargo, las pruebas recabadas por el Cicpc desmintieron su versión.

López Peper quedó a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.