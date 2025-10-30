Polisur captura a clave integrante de G.E.D.O. “El Enjambre” con vínculos internacionales

Polisur capturó a tres ciudadanos por ultraje al funcionario, y que se encontraban solicitados: uno por violación y violencia de género y el otro considerado uno de los más buscados internacionalmente por pertenecer al G.E.D.O. “El Enjambre”.

La detención se realizó durante labores de investigación en la Avenida 50, cuando los funcionarios observaron un vehículo marca Century, color dorado, con placas AB492CP, que realizó maniobras y un giro prohibido en la intersección del semáforo, lo que motivó un seguimiento policial.

Al detener el vehículo en la calle 177 con avenida 48H, del Barrio Carabobo, parroquia Domitila Flores, Cuadrante de Paz Nro. 13, se observó a los tres ciudadanos descender del mismo. Al percatarse de la presencia policial, la mujer y el copiloto intentaron huir a pie, siendo finalmente restringidos en un local comercial. Durante el incidente, los detenidos adoptaron una actitud hostil, agrediendo a los funcionarios.

Se verificó a los ciudadanos en el Sistema Integrado de Investigación Policial (Siipol), donde se determinó que Hender Antonio Bravo Pozo, de 55 años, estaba solicitado por el Juzgado Segundo de Control de Audiencias, por violación y violencia de género.

Durante la revisión superficial, se incautaron dos teléfonos celulares: un iPhone 15 Pro Max a la mujer identificada como Karelis Coromoto Suárez Ortiz, de 47 años, y un iPhone 14 Pro Max al chofer, identificado como Jhonverly Williams Urdaneta Martínez, de 33 años de edad, quien presenta una solicitud de captura internacional por operar delictivamente en Chile y es un integrante clave del G.E.D.O. “El Enjambre”.

Los detenidos fueron notificados sobre sus derechos y garantías constitucionales, trasladados al Ambulatorio Urbano Sierra Maestra para una valoración médica y posteriormente al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedaron a la orden del Ministerio Público.