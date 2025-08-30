Polisur captura a ciudadano del G.E.D.O. “El Cagon” por armas ilegales

Polisur detuvo a Yonaiquer Santiago Pirela Torres, de 19 años, durante labores de investigación. Los funcionarios notaron que el ciudadano mostraba actitud sospechosa y nerviosa, lo que motivó su restricción. A pesar de intentar evadirse, fue alcanzado a pocos metros.

El detenido mostró hostilidad e intentó agredir a los oficiales, quienes procedieron a la revisión corporal. En la inspección se le incautó un arma de fuego marca Taurus, un paquete con dieciséis (16) municiones de distintos calibres y un teléfono celular marca Infinix Smart 9.

Se le informaron sus derechos y garantías constitucionales antes de trasladarlo al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para valoración médica.

Posteriormente, quedó en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, a disposición del Ministerio Público, que ordenó su presentación ante los tribunales.

Las investigaciones determinaron que el detenido es hermano de Víctor Manuel Valera Torres, alias “El Vitico”, abatido hace menos de 15 días y segundo al mando del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Cagon”.