PNB incautó más de 500 kilos de droga en Barquisimeto

El alijo al parecer provenía desde el estado Falcón, a bordo de una unidad que junto con otros vehículos fueron interceptados por agentes policiales cuando ingresaban a Lara. Allí se inició un intercambio de balas, que terminó con la incautación de la sustancia ilícita
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incautaron un total de 519 kilogramos de marihuana en el sector La Esperanza 1 de Pavia, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara.

Según el reporte oficial, la comisión policial interceptó tres camionetas y un vehículo que ingresaban desde el estado Falcón.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través de un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales, no precisó si hubo detenidos. Tampoco indica si las personas encargadas de trasladar la droga huyeron.

