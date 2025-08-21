El diario plural del Zulia


PNB incauta 30 envoltorios de drogas en Almirante Padilla

Según la minuta oficial, el procedimiento se llevó a cabo en el sector San Carlos, ubicado en el municipio insular Almirante Padilla. Las autoridades indicaron que la droga incautada estaría vinculada a grupos estructurados de delincuencia organizada que operan en la región. La PNB continúa con las investigaciones para determinar a los responsables de la distribución y comercialización de estas sustancias
SucesosVF Home
Capture de video
@VersionFinal Referencial

Funcionarios de la División Contra Secuestro y Extorsión (Dcse) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron la incautación de 30 envoltorios que contenían presuntas sustancias ilícitas y psicotrópicas en el estado Zulia.

Según la minuta oficial, el procedimiento se llevó a cabo en el sector San Carlos, ubicado en el municipio insular Almirante Padilla, donde los uniformados realizaron las labores de inspección y aseguramiento del material.

Las autoridades indicaron que la droga incautada estaría vinculada a grupos estructurados de delincuencia organizada que operan en la región, y aseguraron que las acciones forman parte de los operativos permanentes destinados a combatir el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad ciudadana.

La PNB continúa con las investigaciones para determinar a los responsables de la distribución y comercialización de estas sustancias, así como para desmantelar posibles redes delictivas asociadas en el Zulia.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Daetdcse Zulia (@dcse.zulia)

Siga leyendo
Lea también

Maduro se reúne con embajador de China y critica presencia militar de EE. UU. en el…

EE. UU. incauta más de 5,44 toneladas de droga en el Pacífico oriental

Venezuela inicia con dos oros y una plata en levantamiento de pesas en los…

Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de cementerios de la ciudad

Comentarios
Cargando...