Periodista Joan Camargo presuntamente secuestrado por hombres vestidos de negro: su paradero es incierto

El periodista de sucesos Joan Camargo, quien se dedica a cubrir temas de seguridad en la capital venezolana, fue presuntamente secuestrado esta mañana cuando salía de su hogar en el sector Cotiza de Caracas, según reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) por medio de las redes sociales.

Alrededor de las 8:05 am, Camargo fue interceptado por varios sujetos armados a bordo de una moto y un vehículo rojo, quienes lo obligaron a subir al automóvil y se lo llevaron a un destino desconocido.

El periodista se encontraba saliendo de su casa a bordo de su moto cuando fue abordado por los agresores. A través de su última conexión en WhatsApp, a las 8:12 am, se logró confirmar que aún tenía contacto con su teléfono móvil, pero desde ese momento no se ha tenido más noticias de él.

El secuestro de Joan Camargo se suma a una serie de incidentes que han generado alarma en la comunidad periodística del país, donde los ataques y amenazas a periodistas se han vuelto cada vez más frecuentes.