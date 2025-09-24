Pena máxima para hombre por ultimar a su pareja en Aragua

El Tribunal 2° de Juicio en materia de violencia contra las mujeres del estado Aragua sentenció a Humberto Darío Díaz Méndez, de 58 años, a 30 años de prisión por el femicidio de Eliana Kelly Del Castillo Hernández, de 47 años, según informó el Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2023 en la urbanización San Miguel de Maracay, Aragua. En la tarde de ese día, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibieron una llamada alertando sobre la presencia de un cadáver en una vivienda del sector.

Al llegar, los funcionarios fueron recibidos por Díaz Méndez, quien convivía con la víctima desde el 8 de marzo, según su propio testimonio. El hombre afirmó que, al despertar, encontró a Eliana tendida en el piso de la sala, sin vida, y que intentó reanimarla sin éxito.

El examen forense reveló que la víctima presentaba múltiples golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, los cuales provocaron un edema y hemorragia cerebral que le causaron la muerte. La condena refleja la gravedad del caso de violencia de género.