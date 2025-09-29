Pareja agrede brutalmente a mujer embarazada en El Moján

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), asignados a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal El Moján, detuvieron a una pareja por agredir brutalmente a una mujer embarazada.

Los arrestados, identificados como Nedixon José Molero Méndez (30) y Estefani Virginia Delgado Albornoz (20), fueron capturados en el sector La Callecita, calle 23, entre avenidas 8 y 9, en San Rafael del Moján, municipio Mara, estado Zulia, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

Según detalló Rico a través de sus redes sociales, las investigaciones de campo revelaron que la pareja, bajo los efectos del alcohol, atacó verbal y físicamente a la víctima, excompañera sentimental de Molero, quien tiene cuatro meses de gestación. Producto de la agresión, la mujer sufrió una herida cortante en el rostro. El móvil del ataque fueron conflictos pasionales.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 18° del Ministerio Público del estado Zulia, donde enfrentarán cargos por violencia y lesiones graves.