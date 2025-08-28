Octogenario se quita la vida tras lanzarse a las vías del Metro de Caracas

Un hombre de 84 años de edad se quitó la vida este miércoles luego de lanzarse a las vías del Metro de Caracas, específicamente en la estación de Plaza Venezuela, confirmó la empresa este 27 de agosto.

"Este miércoles 27 de agosto, en horas de la mañana, un ciudadano de género masculino de 84 años de edad, se proyectó a los rieles del Metro en la estación Plaza Venezuela", señalaron desde la cuenta de Instagram del Metro de Caracas.

Tras el suicidio de la abuelo, dijo la empresa, se llevó a cabo el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema.

No se dio a conocer la identidad del fallecido. Asimismo, las autoridades iniciarán una investigación referente al caso.