Múltiple choque deja al menos tres heridos en la Circunvalación 2

De nuevo la imprudencia causa accidentes de tránsito con saldo fatal. Esta vez, de acuerdo con reportes, una mujer y dos niños resultaron heridos la noche del domingo, en un aparatoso múltiple choque que se produjo en la esquina de la Circunvalación 2 con el semáforo situado en la urbanización San Miguel, diagonal al Hospital Madre Rafols, en Maracaibo.

Informaciones que circulan en canales de Telegram refieren que una camioneta Jeep Cherokee de color oscuro habría ocasionado el choque múltiple, con el mencionado saldo de lesionados.

Presuntamente, la persona que conducía la camioneta estaría en estado de embriaguez.

El periodista Edwin Prieto afirma que al menos seis vehículos estarían involucrados en el accidente.

Agregó, con base en lo dicho por testigos, que el conductor de la Cherokee violó la luz roja y ocasionó la múltiple colisión.

Según se conoció, el ciudadano que manejaba la camioneta fue puesto a disposición de las autoridades.

Se trata del segundo choque registrado en la ciudad en menos de 24 horas. Previamente, otro choque generó una persona fallecida y tres heridos en Los Bucares. La unidad donde viajaban la víctima y los lesionados quedó destrozada.