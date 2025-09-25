El diario plural del Zulia


Mujer roba dinero de un negocio y la apresa Polisur

Al ser abordada por la policía, sacó un billete de 20 dólares, desafiando a los oficiales. A pesar de la resistencia, fue sometida a una revisión corporal, sin que se encontraran objetos de interés criminalístico, sin embargo quedó arrestada
@VersionFinal Prensa Polisur

Funcionarios de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) detuvieron a una mujer, tras ser señalada por sustraer dinero en efectivo de un establecimiento comercial situado en la localidad sureña.

La ciudadana Maryuri Carolina Segovia Soto, de 37 años de edad, fue detenida por las autoridades de Polisur tras la acusación por hurto. La denunciante informó que la fémina había sustraído dinero de su negocio, aprovechando el descuido del encargado, su hijo. La víctima presentó un video como evidencia y proporcionó la ubicación de la sospechosa.

Al llegar al lugar, la denunciante identificó a Segovia, quien mostró una actitud hostil. Al ser abordada por la policía, sacó un billete de 20 dólares, desafiando a los oficiales. A pesar de la resistencia, fue sometida a una revisión corporal, sin que se encontraran objetos de interés criminalístico, pero quedó arrestada.

Posteriormente, Segovia fue trasladada al Ambulatorio Urbano Sierra Maestra 2 para valoración médica, y luego al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.

