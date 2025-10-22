Mujer quema con una cuchara caliente la cara de su hijo de cuatro años

Una mujer fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector Puente El Limón, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, tras ser denunciada por vecinos por un presunto caso de maltrato infantil.

Según las autoridades, la alerta vecinal permitió descubrir un grave hecho de violencia contra un niño de apenas cuatro años, quien presentaba severas quemaduras en el rostro que, de acuerdo con las primeras investigaciones, habrían sido causadas por su madre utilizando una cucharilla caliente.

Los funcionarios de la PNB realizaron un despliegue inmediato en la zona y lograron capturar a la sospechosa. El procedimiento fue coordinado con la Fiscalía 90.ª del Ministerio Público, especializada en materia penal de Niño, Niña y Adolescente, que asumió la investigación por el delito de lesiones gravísimas.

El menor fue puesto bajo resguardo del Consejo de Protección y trasladado posteriormente a un centro de salud, donde recibe atención médica especializada por las lesiones sufridas. La mujer quedó a disposición del Ministerio Público mientras continúa el proceso judicial en su contra.